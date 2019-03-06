ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в 2022-2023 годах построить новый аэропорт в городе Шеки.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В настоящее время Шекинский аэропорт в состоянии принимать и отправлять только вертолеты всех типов. Однако, рассматривается возможность возобновления деятельности аэропорта в полном объеме (для приема самолетов – ИФ). Согласно стратегическому плану развития ЗАО «Азербайджанские авиалинии», рассчитанной на период 2018-2025гг, строительство в Шеки нового аэропорта планируется в 2022-2023 годах», — отметили в правительстве.

Реализация данного проекта станет возможной при финансировании из госбюджета.

«Предварительно предстоит изучить показатели пассажироперевозок из города Шеки и прилегающих к нему населенных пунктов через ближайшие международные аэропорты в Габала и Загаталах и потока туристов в этот регион», — подчеркнули в правительстве.

В Азербайджане в настоящее время в различных регионах страны функционируют 6 международных аэропортов.

Minval.az