7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах будет туман, изморось, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем – 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем – 9-11 градусов тепла

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в западных районах возможны дожди, в горных районах есть вероятность выпадения снега. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем –12-17 градусов тепла. В горах ночью будет от 0-5 градусов мороза, днем –3-8 градусов тепла.

Minval.az