Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/03/06 12:45
Раздел: Азербайджан
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