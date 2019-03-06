Аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос среди туристов, чтобы составить рейтинг лучших российских и зарубежных городов, популярных для путешествий на праздничные выходные 8-го Марта 2019 года.

В России — три выходных дня, включая 8 марта (праздничный день), 9 и 10 марта 2019 года (выходные дни).

Топ-10 лучших городов для путешествий на 8 Марта составляют Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта.

За Санкт-Петербург как самый лучший город на 8 Марта отдали 22% голосов, за столицу Франции, Париж — 18%, за город-курорт Сочи — 10%, за столицу Италии, Рим — 9%, за столицу Казахстана, Астану — 8%, за столицу России, Москву и столицу «Золотого кольца России», Ярославль — по 6%, за столицу Беларуси, Минск и столицу Чехии, Прагу — по 5% и за город-курорт Ялту — 4% голосов.

В рейтинг лучших городов для поездок на 8 марта также попали Баку (Азербайджан), Берлин (Германия), Ереван (Армения), Казань (Республика Татарстан) и Таллин (Эстония).

Minval.az