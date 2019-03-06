Имя представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет объявлено 8 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

На сайте конкурса презентован тизер клипа азербайджанского участника. В тизере показан слоган She is a killer («Она убийца»). Однако пока не понятно относится ли данный слоган к названию песни, с которой представитель нашей страны выступит на конкурсе.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса — Dare to Dream («Позволь себе мечтать»).

Minval.az