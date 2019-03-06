Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, в ходе двухдневного визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

Minval.az