Председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова считает необходимым создание национальных социальных сетей для предотвращения негативного воздействия на молодежь, сообщает Trend.

В пропаганде семейных ценностей особую роль играют СМИ, и в частности телевидение, сказала Гусейнова, выразив сожаление в связи с тем, что в программах социально-бытового характера зачастую демонстрируются негативные аспекты.

«Освещать проблемы семей необходимо, но баланс нарушаться не должен, так как существует много образцовых семей. Одной из наиболее опасных тенденций является то, что люди проводят много времени в виртуальном пространстве. Это разобщает их в реальной жизни, отрицательно влияет на психику подрастающего поколения, не способствуя продвижению национально-духовных ценностей. Поэтому есть необходимость в создании и развитии национальных социальных сетей и порталов», — сказала Гусейнова.

Minval.az