Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Адалята Магсад оглу Велиева орденом «Эмек» третьей степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере культуры в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Адалята Магсад оглу Велиева орденом «Эмек» третьей степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере культуры в Азербайджане.
Дата: 2019/03/05 18:30
Раздел: Азербайджан
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