Заместитель председателя парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Гулиев считает, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги по сокращению безработицы, открываются новые рабочие места.

Парламентарий напомнил, что был избран от третьего избирательного округа Сабунчинского избирательного участка №28, добавив, что в 2018 году были достигнуты высокие показатели данному району. Об этом он сказал в интервью агентству «Репорт».

«В районе проводятся работы по благоустройству, построен Дом молодежи, созданы все условия для развития молодежи, построены современные объекты общепита, частично разрешена проблема безработицы. Парадоксально, но никто не хочет работать на зарплату в 400-500 манат. Все хотят трудоустроиться в министерство налогов и таможенный комитет», — посетовал депутат.

Minval.az