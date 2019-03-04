Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник приняла заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов, связанных с установлением в столице Азербайджана памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

С просьбой установить в Баку памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву Бахрам Багирзаде обратился к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой на встрече с группой деятелей культуры и искусства, которая состоялась первого марта.

«Честно говоря, не ожидал, что так быстро все произойдет. Прошло буквально несколько дней с нашей встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой, и меня вновь пригласили, выслушали мои идеи по поводу памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. На встрече было достигнуто согласие вначале определиться с местом, где памятник будет установлен. Для этого были предложены пять-шесть мест в центре города. Выбирать будут профессионалы — градостроители, архитекторы и скульпторы. Ожидается, что будет объявлен конкурс среди скульпторов, и они представят свои работы, свое видение. Будет создана комиссия, которая выявит самую лучшую работу. В конкурсе смогут принять участие все — начиная от студентов, заканчивая самыми известными профессионалами», — сообщил Trend Багирзаде.

Minval.az