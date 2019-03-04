5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем – 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем – 1-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых южных районах возможны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем –12-17 градусов тепла. В горах ночью будет от 1-6 градусов мороза, днем –3-8 градусов тепла.

Minval.az