Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о продолжении работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Гянджи выделяются 11 миллионов манатов, в том числе на капитальный ремонт улиц — четыре миллиона манатов, обновление систем освещения — один миллион манатов, приобретение машин и механизмов, используемых в сфере оказания коммунальных услуг населению – шесть миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Minval.az