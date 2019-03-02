В результате климатических изменений в реках Азербайджана будет уменьшаться водный запас.

Об этом сказал завсектором отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает Trend.

«Проявления уменьшения воды в реках страны видны уже сегодня. Но Азербайджан определил стратегии в этой сфере, принял национальные программы, определены меры по уменьшению влияния климатических изменений на природу Азербайджана и на людей. Для предотвращения угроз, которые климатические изменения могут оказать на уменьшение запасов питьевой воды, в Азербайджане строятся водохранилища», — сказал Абдулгасанов.

Абдулгасанов отметил, что в будущем каждый гражданин должен экономно использовать воду, не допускать истощения водного запаса.

Завсектором подчеркнул, что сегодня теряется до 50 процентов воды, используемой для орошения. В Азербайджане из водных источников забирается 12 миллиардов кубометров воды, из которых восемь миллиардов используют потребители, четыре миллиарда теряются в пути в связи с техническими проблемами, а также в водных каналах.

По его словам, 30 процентов воды в Азербайджане формируется за счет внутренних рек, 70 процентов поступают в страну в загрязненном виде со стороны.

Minval.az