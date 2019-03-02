В Баку выявлены мошеннические действия, осуществляемые неизвестными от имени Производственного объединения (ПО) «Азеригаз».

Как сообщили в ПО «Азеригаз», в последние дни по разным адресам города Баку лицо (-а), выдававшее (-ие) себя работником (-ами) ПО, требовал (-и) от граждан определенную сумму денег для замены батареек газовых смарт-счетчиков, установленных в квартирах, или смарт-карт по причине «истечения их сроков».

Отмечается, что все услуги абонентам в Баку оказываются только в центрах Службы ASAN и «ASAN Kommunal», а сотрудники ПО «Азеригаз» после предъявления своих служебных удостоверений на бесплатной основе могут проводить только профилактический осмотр счетчиков в квартирах, сообщает Trend.

«Еще раз заявляем, что граждане, столкнувшиеся с указанными случаями, должны обратиться в соответствующий полицейский участок по месту своего проживания», — говорится в сообщении ПО.

Minval.az