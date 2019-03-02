Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Болгария Румену Радеву поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент! От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария.

Убежден, что азербайджано-болгарские связи, традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, развиваясь и впредь, будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания», -говорится в тексте письма.

Minval.az