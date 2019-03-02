Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прокомментировал предложения о проведении выборов мэра в Баку и других крупных городах. Э.Азизов заявил, что нынешняя структура более эффективна и этот вопрос не входит в полномочия Исполнительной власти города Баку.

«Назначение на пост главы Исполнительной власти Баку регулируется законодательством. По Конституции, глава Исполнительной власти города Баку выступает в качестве уполномоченного представителя президента. Это один институт, а мэрия – другой институт. У каждого из них свои преимущества и слабые места. Я считаю, что нынешняя структура работает более эффективно», — цитирует его Репорт.

Minval.az