2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 3-6, днем — 9-12, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 749 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться. Ночью 1-5, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-7 градуса тепла.

Но уже в воскресенье, в основном, в северных и западных районах, установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами ливневые, а в горных территориях прогнозируется снег.

Скорость западного ветра усилится, и будет достигать15-20 м/сек, днем местами до 23-28 м/сек.

Minval.az