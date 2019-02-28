В Министерстве образования и науки Армении прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2019 году с согласия ведомства армянским школам был выдан сборник с детскими рассказами азербайджанских авторов, передает «Русарминфо».

Согласно заявлению ведомства, разрешение на публикацию сборника, в котором присутствуют и детские рассказы азербайджанских авторов, было выдано еще в 2008 году.

«В 2008 году Национальным институтом образования Минобрнауки Армении были утверждены «Пособие для учителя» и «Сборник детских рассказов» в рамках осуществляемой программы «Воспитание толерантности у детей» при поддержке армянского представительства организации «Save the children»», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что в сборник вошли рассказы под редакцией авторов трех стран (Армении, Грузии и Азербайджана) на основе написанных сценариев на русском языке. Сборник был перепечатан в 2016 году при финансовой поддержке представительства ООН в Армении.

Minval.az