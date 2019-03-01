Какими окажутся последствия очередного срыва армянской стороной переговоров по карабахскому урегулированию?

Опытные водители знают: в водительских правах графу «категория» придумали не зря. И если человек даже очень уверенно водит, ну, скажем, «Опель Астру» или даже «Фольксваген Туарег», это еще не значит, что он справится с большегрузной фурой. У летчиков свои правила: если ты сидел за штурвалом «Сессны» или хрестоматийного «кукурузника», перед тем, как взяться пилотировать широкофюзеляжный «Боинг», надо пройти соответствующую подготовку и еще тщательно отработать на тренажерах все мыслимые и немыслимые задачи.

Сравнивать управление государством с управлением самолетом, кораблем или даже автомобилем стало уже общим местом. Только здесь еще никто не придумал ни прав с соответствующей категорией, ни подготовительных курсов, ни тренажеров. А избиратели, особенно из числа тех, кто восторженно скандирует на площадях имя своего кумира, к сожалению, тоже далеко не всегда задаются вопросом: обладает ли новоявленный народный вождь необходимым управленческим опытом и осознает ли вообще, какая это ответственность — управлять государством? Особенно если требуется принимать кардинальные решения, от которых действительно зависит судьба страны? Вот и оказываются порой в руководящих креслах явно не подходящие для этой роли персоны.

Вот и Никол Пашинян, недавний «король ереванских улиц», «народный премьер» и «любимец толпы», в очередной раз отличился. В ходе своего визита в ИРИ он на встрече с представителями местной армянской общины изрек: он-де должен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но это будет встреча будет без повестки дня, к тому же одной из ее важных составляющих станет переговорный формат. После чего принялся энергично развивать свою мысль: «Пока мы не пришли к согласию о формате переговоров, эти контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, как премьер-министр Республики Армения. Но я не выступаю от имени «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az.), потому что у «Республики Арцах» есть своя власть». Затем капризным тоном заявил: о взаимных уступках почему-то спрашивают только Армению. Вновь ударился в рассуждения: «Мы говорим: а почему вы не спрашиваете о том же самом Азербайджан? Они готовы или нет? Азербайджан каждый день говорит о конфликте на языке угроз. И если кто-то думает, что вопрос можно решить угрозами, он жестоко ошибается. И ошибается именно потому, что имеет дело с армянами всего мира». И подытожил: теперь главная задача — повысить статус «властей Нагорного Карабаха». То есть оккупационного режима, созданного в Ханкенди.

Здесь бы, конечно, задать Николу Воваевичу вопрос: кого и в чем он пытается убедить? Он на минуточку забыл, как торжественно отправил своего сына «служить в Карабах»? На линии фронта Ашот Пашинян, конечно, не появился, но смысл устроенного в Ереване политического шоу это не меняет. История, когда брат Сержа Саргсяна Сашик, чтобы откупиться от тюрьмы, переводит аж 20 миллионов долларов в оккупированный Карабах, тоже дает изрядную пищу для размышлений. Неудивительно, что на осведомленную публику его вопли в стиле «я за Карабах переговоры вести не буду!» производят явно не то впечатление, на которое рассчитывает Никол Воваевич.

В Баку уже ответили на новую, с позволения сказать, «инициативу» Пашиняна. Как напомнили в Администрации президента Азербайджана, формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения. Как подчеркивают в Баку, «переговорный процесс ведется между Арменией и Азербайджаном как сторонами конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», а «проведение трех встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, четырех встреч между главами МИД Азербайджана и Армении после смены власти в Армении — наглядный пример того, что переговоры проводятся на основе существующего формата». Что же до утверждений руководства Армении об изменении формата переговоров, то это, как напомнили в АП, «не что иное, как попытки умышленно загнать переговоры в тупик, и сорвать переговорный процесс». После чего предупредили: «Ответственность за это полностью ложится на Армению».

А вот это уже серьезно.

Поясним. Вряд ли Пашинян всерьез рассчитывал, что после его заявления в Баку начнут выяснять, как поскорее пригласить на переговоры Бако Саакяна. Он все же не настолько наивен и не осведомлен о политических реалиях. Скорее Никол Пашинян просто решает свои внутриполитические проблемы. Он в последние недели находится под сильнейшим «прессингом» и изнутри, со стороны «карабахского клана», где вовсе не отказались от реванша, и «снаружи» — карабахцев на внутриармянской арене открыто поддерживает Москва, где регулярно направляют Еревану «месседжи»: Армения — наш союзник и «форпост», но вот Пашинян и его команда нас никоим образом не устраивает. В результате в Армении полыхает «информационная война», где Никола Воваевича обвиняют в неких «тайных договоренностях» с Азербайджаном и стремлении «сдать земли». А уличная популярность — это для Пашиняна единственный доступный ресурс. Реальной программы реформ у него нет, команды, способной ее составить и реализовать, тоже. Вот и выступает Никол Пашинян с популистскими заявлениями, пытаясь просто продлить свое пребывание у власти.

Намеренно оставим за скобками вопрос, поможет ли эта стратегия, если против недавнего короля «дымб-дымб-ху» играют не только куда более опытные, чем он, «карабахцы», но и Россия, не говоря о том, что митинговая популярность улетучивается, а реальных дел как не было, так и нет. Так что революция с обратным знаком в Армении не исключена, да и сентенции типа «Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации— та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. Люди любят шоу» тоже придумали не зря.

Важно другое. При помощи подобной риторики можно сорвать аплодисменты «целевой аудитории», но не изменить формат переговоров, их тематику и самое главное, расклад сил. Сегодня и политическое, и военное, и экономическое преимущество — на стороне Азербайджана. А это значит, что, нравится это Николу Воваевичу или нет, но речь на следующей встрече пойдет а о выводе армянских войск с захваченных азербайджанских земель и выполнении резолюций СБ ООН.

Но на что в этой ситуации рассчитывает сам Никол Воваевич? Обсуждать за закрытыми дверями одно, а на публику говорить другое? Но…как долго? И станут ли поддерживать его легенду в Азербайджане или, как это уже не раз происходило за последние недели, раскроют карты? Вряд ли он настолько наивен и не понимает, что такие заявления попросту срывают переговоры. Скорее премьер-министр Армении надеется, что пауза в переговорном процессе уберет «раздражитель общественного мнения». Только вот в реальной жизни и при сегодняшнем раскладе срыв переговоров уже не замораживает ситуацию, приближает регион к новой войне, а расклад сил в этой войне — в пользу Азербайджана. Несмотря на все вопли Никола Воваевича «какой ужас, Азербайджан говорит на языке угроз!», никто не собирается устраивать Азербайджану этакое «выкручивание рук». И апелляции к «армянам всего мира» тут вряд ли помогут. Так что эти маневры Пашиняна приближают регион к войне, и шансов в этой войне у Армении немного.

Но об этом, похоже, Никол Пашинян просто не задумывается. Как и о том, что он уже не митинговый трибун и не оппозиционный депутат, а премьер-министр, от которого действительно зависит судьба его страны. Потому как это у Азербайджана есть и выбор, и потенциал, и план действий на случай и мирного, и военного решения. А у Армении…да, у нее пока еще есть возможность минимизировать ущерб и выбрать менее болезненный для себя вариант. Но, к сожалению, все больше признаков, что с таким лидером, как Никол Воваевич, она эти шансы упустит.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az