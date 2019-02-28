Азербайджан планирует осуществить пробную закупку 600 тонн картофеля в Кыргызстане.

Об этом сообщают кыргызские СМИ.

«В стране на сегодня осталось 66 тыс. тонн картофеля. Цена в этом году низкая не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане тоже невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. В марте решим проблемы с экспортом», — сказал министр сельского хозяйства Кыргызстана Нурбек Мурашев.

Он сообщил, что по договоренности с Узбекистаном представители десяти компаний приехали в Кыргызстан для закупки картофеля.

«Узбекские предприниматели готовы купить 5 тыс. тонн картофеля. Кроме этого, Азербайджан запросил 600 тонн на пробу», — подчеркнул министр.

Minval.az