Азербайджан присоединяется к странам, призывающим Индию и Пакистан отказаться от дальнейшего обострения ситуации.

Об этом в четверг сказала Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что Азербайджан поддерживает мирное решение спора вокруг Джамму и Кашмира, в целях мира и безопасности в Азии: «Азербайджан поддерживает все усилия, направленные на прекращение насилия, обеспечение мира, безопасности и благополучия в регионе в соответствии с резолюциями СБ ООН, нормами и принципами международного права».

Minval.az