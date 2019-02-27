Ветеран азербайджанского футбола Юнис Гусейнов прокомментировал изданию «Азериспорт» слова капитана бакинского «Нефтчи» Эмина Махмудова, который заявил российским СМИ, что его команда и «Карабах» боролись бы в чемпионате России во второй восьмерке.

«Не скажу ничего нового, если заявлю, что российская премьер-лига многократно превосходит нашу по своему уровню. Но Махмудов оказался не точен в своих суждениях, говоря о «Карабахе». Вообще как футболист «Нефтчи» он не должен был приплетать сюда агдамский клуб, какой бы вопрос ему ни задавали. Ему лучше говорить от имени своей команды.

Когда «Нефтчи» на шесть очков опережал «Карабах», то я еще тогда заявлял, что это временно и агдамцы будут чемпионами. Я ничего против «Нефтчи» не имею и желаю им удачи, но они не стабильны. Последние туры прямое тому свидетельство.

«Карабах» же напротив имеет все нужные качества, которые позволяют им спокойно из года в год выигрывать чемпионат Азербайджана и удачно выступать в еврокубках. Если бы чемпион Азербайджана играл в чемпионате России, то как минимум они были бы в первой восьмерке. Хотя думаю, они боролись бы на равных с фаворитами. А вот «Нефтчи» вполне комфортно разместился бы во второй восьмерке чемпионата России», — заявил Гусейнов.

Minval.az