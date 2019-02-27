Президент Украины Петр Порошенко назначил Владислава Каневского послом Украины в Азербайджане.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.
Соответствующий указ президент подписал в среду.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Владислава Каневского послом Украины в Азербайджане.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.
Соответствующий указ президент подписал в среду.
Дата: 2019/02/27 22:16
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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