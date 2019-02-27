В Москве азербайджанцы, задержанные в связи с проведением акции в честь Ходжалинского ценоцида, были освобождены

Как передает ONA, Пресненский районный суд Москвы вынес решение о штрафе в размере на 10 тысяч рублей. Молодые люди были обвинены в нарушении общественного порядка.

Адвокат Алекпер Караев, который защищает права обвиненных студентов, дал информацию о том, что намерен подать апелляционную жалобу против решения суда.

Напомним, что вчера в связи 27–ой годовщиной Ходжалинского геноцида группа азербайджанской молодежи провела флешмоб в Москве. Студенты московских вузов были задержаны при попытке проведения автомобильной шествие по центральным улицам столицы. Несмотря на то, что азербайджанцы с российским гражданством были освобождены, граждане Азербайджана остались в задержании.

Minval.az