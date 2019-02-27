27 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Отметив, что рада видеть президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджане, первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее расширение отношений между нашими дружественными странами.

Подчеркнув, что рада визиту в Азербайджан, президент Саломе Зурабишвили отметила значение проведенных здесь встреч с точки зрения развития наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

Minval.az