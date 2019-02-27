«Еще раз поздравляю Вас с победой, одержанной на недавних президентских выборах. Очень рад, что спустя короткое время после выборов Вы совершаете визит в Азербайджан. Это свидетельствует о том, что Вы придаете очень большое значение связям наших стран. Мы тоже придаем большое значение развитию азербайджано-грузинских связей. Очень рады, что эти связи успешно и стремительно развиваются. Сегодняшний визит и проведенные нами обсуждения, переговоры еще раз подтверждают, что у наших связей прекрасное будущее».

Об этом заявил 27 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати совместно с президентом Грузии госпожой Саломе Зурабишвили.

«Наши народы веками были рядом, вместе. Мы всегда жили в условиях дружбы и братства. И сегодня дружеские и братские связи являются основным фактором для наших межгосударственных связей. Мы выстраиваем межгосударственные отношения на этом прочном фундаменте. Сегодня Грузия и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах. На высоком уровне находятся наши политические связи, регулярно проводятся встречи, консультации высокого уровня. Мы постоянно поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Во всех международных организациях Грузия и Азербайджан постоянно проявляют солидарность и поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az