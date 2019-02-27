Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, в среду почтила в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле, передает пресс-службу президента Азербайджана.

Глава Грузии также почтила память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложила цветы к ее могиле.

Зурабишвили посетила Аллею шехидов.

В честь высокой гостьи здесь был выстроен почетный караул.

Президент Грузии почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к «Вечному огню».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Грузии и Азербайджана.

Президент Грузии была проинформирована об истории Аллеи шехидов и проводимых в Баку работах по благоустройству и созиданию.

Minval.az