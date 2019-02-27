«Министерство экологии и природных ресурсов принимает меры для изъятия и возвращения в дикую природу бурого медведя, занесенного в «Красную книгу», обнаруженного в одном из частных хозяйств в Губинском районе».

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова.

По ее словам, бурого медведя заберут и осмотрят ветеринары, если он здоров, его вернут в дикую природу: «Если у медведя обнаружатся какие-то заболевания, его передадут в Центр восстановления и реабилитации дикой природы при Алтыагаджском национальном парке, и отпустят в дикую природу после реабилитации. В отношении правонарушителя будет составлен протокол и он будет оштрафован согласно соответствующей статье Кодекса административных проступков».

Она отметила, что совершившие такое проступки физические лица штрафуются в размере от 200 до 500 манатов, должностные лица – от 2000 до 2500 манатов и юридические лица – от 5000 до 7500 манатов: «Каждого гражданина, столкнувшегося с подобными фактом, просят обратиться на «Горячую линию — 168″ МЭПР».

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