28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Вечером есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 754 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, в горных территориях ожидается снег. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Minval.az