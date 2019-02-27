Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках 40-й сессии Совета по правам человека ООН встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и будущем отношений между Азербайджаном и МККК, была выражена надежда на еще большее развитие успешного сотрудничества между сторонами. Министр Эльмар Мамедъяров отметив, что МККК является одним из главных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере довел до внимания, что Азербайджан положительно оценивает деятельность МККК в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел проинформировал собеседника о нынешнем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что Азербайджан является сторонником плодотворных переговоров и конфликт может быть решен только в рамках международно признанных границ Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и документов ОБСЕ.

Эльмар Мамедъяров, коснувшись гуманитарных аспектов военной агрессии Армении против Азербайджана, выдвинул на передний план важность освобождения Шахбаза Гулиева и Дилгама Аскерова, незаконно захваченных Арменией в заложники во время визита на родные земли в 2014 году. В то же время, министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Армения грубо нарушила международное гуманитарное право, в частности, взятые на себя обязательства на основе Женевских конвенций 1949 года. Министр также подчеркнул важность предоставления необходимой оценки со стороны МККК данным действиям страны оккупанта.

В свою очередь, президент МККК поблагодарил за предоставленную информацию и подчеркнул, что соответствующие проекты в контексте сотрудничества в гуманитарной сфере и урегулирования конфликта будут продолжены.

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил президента МККК принять участие в 18-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения 25-26 октября 2019 года в Баку.

Minval.az