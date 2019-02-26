Президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович рассказала «Вестнику Кавказа» о том, что Баку всегда был для её отца особым местом.
Президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович рассказала «Вестнику Кавказа» о том, что Баку всегда был для её отца особым местом.
Дата: 2019/02/26 23:58
Раздел: Life-style, Азербайджан
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