Азербайджан занял первое место в «Индексе Восточного партнерства» в достижении целей устойчивого развития, передает во вторник Trend, со ссылкой на «Индекс Восточного партнерства».

Устойчивое развитие измеряет политику устойчивого развития стран Восточного партнерства и степень, в которой они достигли целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций (ООН).

Показатели, по которым происходит оценка следующие: политика в области устойчивого развития, цели в области устойчивого развития, политика в области образования и культуры.

За Азербайджаном (0,79) следуют Беларусь (0,78), Украина (0,77), Армения (0,72), Молдова (0,57), Грузия (0,57).

Также в отчете оценивается индекс сближения с Евросоюзом, который оценивается по двум категориям. Первый — сближение с ЕС — отображает, как каждая из стран перенимает нормы ЕС и международные стандарты.

В этой категории первое место занимает Украина (0,73). За ней следуют Армения (0,66), Молдавия (0,65), Грузия (0,64), Азербайджан (0,56) и Беларусь (0,52).

Второй критерий показывает, насколько тесно каждая из стран связана с ЕС. Речь идет о связях между правительствами, в экономике и среди граждан.

Здесь на первом месте Грузия и Молдавия с индексом 0,71. За ними идут Украина (0,66), Армения (0,50), Азербайджан (0,47) и Беларусь (0,45).

Восточное партнерство – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью странами — Азербайджаном, Грузией, Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной и ЕС.

Minval.az