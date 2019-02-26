Бизнес-джет сошел в Шереметьево за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

«Самолет «Гольфстрим» прилетел из Баку, выполняя частный рейс. Пилотам не удалось удержать в полосе, и самолет выкатился за ее пределы», — сказал источник.

На борту находилось три человека, никто не пострадал.

Однако одну из ВПП аэропорта пришлось временно закрыть.

Телеканал РЕН ТВ публикует первые фото с места ЧП с самолетом бизнес-класса в Шереметьево. На кадрах видно, что у бизнес-джета подломилось шасси. Из-за этого он «сел на брюхо».

Инцидент произошел во время руления. Самолет выкатился за пределы полосы.

На борту находились гражданка России Ария Ахмадова, гражданка Белоруссии Валентина Давыдовская и гражданин Азербайджана Асиф Алакбаров.

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