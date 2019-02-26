27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные дожди. Cеверо-западный ветер усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

27 февраля в районах Азербайджана возможны дожди, в некоторых местах осадки примут интенсивный характер. В горах возможен снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем –10-15 градусов тепла. В горах ночью будет от 0 градусов до 4 градусов тепла, днем -3-7 градусов тепла.

С вечера 26 февраля до первой половины дня 1 марта в районах республики ожидается нестабильная погода, пойдут дожди, в некоторых местах ливни. В горах выпадет снег.

Minval.az