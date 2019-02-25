Врач шестой Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи подвергся нападению во время вызова, сообщили Sputnik Азербайджан в министерстве здравоохранения АР.

Неприятный инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля. В 13:24 на станцию скорой помощи поступил вызов к 26-летней девушке, страдавшей неврозом. Звонок поступил из поселка Беюкшор из самостроя, не имевшего адреса.

«Так как в это время на данном участке было несколько обращений, вызов пришлось перенаправить в ближайшую станцию неотложки. Обращение туда поступило в 13:28. А бригада врачей скорой добралась до места в 13:40», — рассказали в Минздраве.

Добравшись до указанного адреса, врач бригады, 61-летний Шакир Барвердиев едва успел выйти из автомобиля, как на него напали разъяренные соседи. Толпа людей, возмущенная поздним приездом скорой, избила ни в чем неповинного медика, после чего ему самому понадобилась квалифицированная помощь.

Вырвавшись из разъяренной толпы, врач сразу же обратился в полицию и запротоколировал побои. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность нападавших.

Что же касается больной девушки, то ей впоследствии полегчало, уверяют в Минздраве.

Minval.az