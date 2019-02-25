Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку начнется 27 февраля.

Как говорится в сообщении Администрации президента Грузии, целью визита является продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном, как с соседним государством.

«Помимо углубления политических, экономических и торговых отношений, развитие культурных связей между странами будет приоритетом, который на протяжении многих лет будет создавать добрососедские и дружеские отношения между грузинским и азербайджанским народами», — говорится в сообщении.

Minval.az