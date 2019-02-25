Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал фанатам о своих любимых сериалах и музыкальных пристрастиях. Он признался, что с нетерпением ждет новых серий «Игры престолов».

— Посмотрел недавно «Домашний арест», сейчас вторую серию смотрю «Гетти» — это семья известная в Америке, про них сняли сериал. Если говорить про кино, то суперский фильм. «Зеленая миля», часто смотрю «Проклятый остров» и «Гладиатор», — рассказал Александр в интервью клубному ТВ.

Говоря о музыкальных вкусах, Александр поведал, что часто слушает олдскульный реп, вроде Тупака. В плейлисте у него есть Муслим Магомаев и Джа Калиб.

— Чаще всего я по телефону разговариваю с женой, особенно, когда нахожусь на сборах. Вот среди последних смс — сообщение от фотографа сборной России. Он был на дне рождения дочки в моем ресторане, написал и поблагодарил, — поделился Александр.

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