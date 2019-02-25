Команда Азербайджана по дзюдо заняла третье место в общекомандном зачете по итогам турнира «Большого шлема» в Дюссельдорфе.

Как передает «Азериспорт», в активе нашего коллектива оказались четыре награды: золото Мамедали Мехтиева (90 кг), бронза Рустама Оруджева (73 кг), Зелима Коцоева (100 кг) и Ирины Киндзерской (+78 кг). Это позволило опередить в таблице Великобританию, Кубу, Косово, Россию, Корею и многие другие страны.

Первое место застолбила за собой Япония (9-3-2), далее расположилась Бразилия (1-1-3).

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