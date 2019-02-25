Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с довольно странным заявлением относительно интервью бывшего сопредседателя бывшего сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда.

«Ричард Хогланд уже некоторое время отдален от участия в переговорах по урегулированию конфликта, и не знает деталей последних переговоров», — цитирует пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Лейлу Абдуллаеву новостное агентство «Онлайн». По ее словам, «к интервью надо относиться так»:

«Его комментарии, с большой вероятностью, основаны на личные мнения лиц, не заинтересованных в установлении мира и прогресса в регионе, в особенности в Армении. К сожалению, эти люди по разным причинам пытаются посеять хаос и неопределенность в регионе. Хотим отметить, что как отмечено в заявления МГ, существует соглашение по реализации конкретных мер с целью подготовки обеих народов к миру».

Minval.az