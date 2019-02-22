Лучшая стратегия в урегулировании карабахского конфликта — двигаться вперед небольшими шагами. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Ричард Хогланд, передает Minval.az.

Он подчеркнул, что покинул государственную службу и теперь представляет свою личную точку зрения. По его мнению, в этом смысле новые власти Армении используют правильную тактику:

«Никол Пашинян представляет новое поколение, его выбрало новое поколение. Я думаю, что граждане Армении выбрали его, потому что хотят видеть новые подходы во многих сферах жизни страны».

В то же время, уверен посол, для Пашиняна карабахский конфликт очень сложная проблема: «Впервые за долгое время лидер Армении не из Карабаха, поэтому он должен быть очень осторожным, не идти на радикальные изменения, а подходить к вопросу шаг за шагом».

Недавние события, включая продолжающийся диалог между сторонами и резкое сокращение стычек на линии соприкосновения внушают Ричарду Хогланду некоторый оптимизм, но серьезных прорывов бывший дипломат советует не ждать. Он отметил, что так называемый план Лаврова не был одобрен ни одной из сторон. Документ по карабахскому урегулированию, предложенный Сергеем Лавровым, основан на Мадридских принципах с некоторыми отличиями:

«Основным отличием является референдум, который должен быть проведен среди граждан Нагорного Карабаха, в том числе перемещенных азербайджанцев, проживающих сейчас в том числе и в Баку. Причина, почему обе стороны не приняли этот проект, заключается в том, что сроки проведения референдума не зафиксированы — это референдум, который будет проведен когда-нибудь в будущем. Поэтому с обеих сторон требуется сильное доверие друг к другу для принятия этого предложения. Однако в данный момент и Ереван, и Баку хотят, чтобы сроки референдума были четко определены».

По мнению Хогланда, кроме серьезных разногласий между самими сторонами, в регионе есть силы, которые не заинтересованы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Вопрос в том заинтересованы ли державы региона в разрешении этого вопроса. Думаю, что Иран заинтересован в разрешении конфликта. Но хочет ли Россия, чтобы это было решено? Ответ на этот вопрос неоднозначен»,- подчеркнул Хогланд, который считает, что в Москве есть силы, которые в случае урегулирования карабахского конфликта потеряют важный рычаг давления на стороны конфликта.

Minval.az