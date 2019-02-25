26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами слабый туман. Моросящий дождь утром прекратится. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, а вечером сменится северо-западным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-6, днем — 10-13, в Баку ночью — 3-5, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 50-55 процентов.

Вечером в некоторых южных и западных районах страны ожидается дождь, на горных территориях — снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью — 1-6, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 5-8 градусов тепла.

Minval.az