В Баку состоится шествие, приуроченное к 27-й годовщине Ходжалинского геноцида. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на проспектах Нефтчиляр и Ходжалы, а также на улицах Юсифа Сафарова, Наджафгулу Рафиева, примыкающих к ним и параллельных проспектах и улицах.

Об этом Report сообщили в Государственном управлении дорожной полиции.

Шествие начнется с пересечения проспектов Нефтчиляр и Бюльбюля. Участники шествия пересекут площадь Азадлыг, пройдут по улице Юсифа Сафарова до монумента «Ана харайы» («Крик матери») на проспекте Ходжалы, а оттуда, обогнув памятник, пройдут по направлению улицы 28 мая и А.Пушкина.

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