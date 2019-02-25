Представители одной из самых известных на российском рынке сети турагентств находятся в Азербайджане с целью ознакомления с туристическими возможностями страны и с последующим их продвижением на российском рынке.

Визит организован крупным российским туроператором Summer Tour Russia при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана, Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), а также ведущих туроператоров нашей страны Silk Way Travel и Pasha Travel.

На первом этапе программы в Баку находятся более 40 сотрудников лидирующей туристической компании «Сеть Магазинов Горящих Путевок» во главе с генеральным директором Сергеем Агафоновым.

Гости приняли участие в конференции, на которой были презентованы туристические и логистические возможности Азербайджана, а также ознакомились с историко-архитектурным достопримечательностями страны, получив возможность на месте увидеть и оценить туристический потенциал Азербайджана.

Отметим, что «Сеть Магазинов Горящих Путевок» является крупным сетевым туристическим агентством в России, и представлена более чем в 400 офисах в разных регионах страны.

Компания «Сеть Магазинов Горящих Путевок» выразила заинтересованность в активном продвижении Азербайджана на туристическом рынке России.

В рамках общей программы в марте и апреле планируется визит в нашу страну еще нескольких групп ведущих туристических агентств со всей России.

Пресс-служба компании Silk Way Travel

Minval.az