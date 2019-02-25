В редакцию «Минвала» прислали фото детской площадки, расположенной в поселке Раманы. На самом деле, у нас сложилось впечатление, что это не детская площадка, а декорации, подготовленные специально для съемок очередного ужастика по Стивену Кингу: пустырь, обнесенный проволочным заграждением (с током или без — нам неизвестно), одинокие, скрипящие на ветру качели, турники, горки, у подножья которых плещется вода. А, может быть, эта площадка – своеобразный памятник еврейскому гетто? Или лагерю сирийских беженцев? Много чего можно представить, глядя на это красноречивое фото.

На самом деле, не поймешь – то ли это недостроенный «аквапарк», то ли очередная нездоровая фантазия главы ИВ. А, может быть, все дело не в недостатке воображения создателя этой «площадки радости», а в банальном отсутствии ума?

Лично нам очень сложно представить себе ребенка-экстремала, решившего совместить детский досуг с плаванием в сточной (или артезианской) воде.

Согласно письму нашей читательницы, эта «детская площадка» уже 2 года как открыта, но ни разу ни один ребенок там не играл. Мало того, вообще ни одной живой души на этой территории замечено не было. А столь необходимый детский инвентарь пропадает зря, приходя в полную негодность в условиях вечной сырости.

И что самое интересное – задай сейчас этот вопрос сотрудникам ИВ и сразу же найдется масса отговорок, даже обидятся, пожалуй: дескать, построили детскую площадку, старались…. А народ все недоволен. Поплачутся на отсутствие денег в бюджете, на нелегкую жизнь азербайджанского чиновника посетуют, а скорее всего, просто не станут говорить и отключат все телефоны, напрочь отбивая желание добиваться справедливости и получать ответы на наболевшие актуальные вопросы.

А тем временем, в том же самом Хазарском районе наблюдается острый дефицит детских площадок, и жители очень много раз обращались – в том числе и через наше издание — к главе исполнительной власти района Гюльаге Исламову с просьбой:

а) обновить устаревший инвентарь на детских площадках,

б) установить инвентарь во дворах, где детских площадок нет вообще.

Но, кажется, глава ИВ попросту решил отмахнуться от всех назойливых просьб одним богатырским махов: дескать, вот вам и качели, и карусели, и аквапарк. Бегайте, играйте, плавайте, закаляйтесь. И будет вам счастье.

Только вот счастья никакого нет. И нам действительно очень жаль малышей, которым так хочется погулять и порезвиться, покататься на горке, да вот только где? И всякий раз, проходя мимо этой «площадки ужасов», наверняка тяжело вздыхают их родители, поминая родных главы ИВ Хазарского района и желая ему аналогичных условий на территории, где расположен его роскошный особняк.

Яна Мадатова

Minval.az