Телеканал CBC опроверг информацию об отказе транслировать фильм Бесконечный коридор.

«Агентство Туран не обращалось в CBC TV для уточнения этой информации и не узнало нашу позицию. Фильм «Бесконечный коридор» был включен в программу телеканала и транслировался 24 февраля 2019 года в 22:00. Фильм также будет показан 25-26 февраля.

Сообщаем, что в связи с новым законом «Об ограничении использования табачных изделий» НСТР выдвинуло требование перед всеми телеканалами закрыть сцены курения, а также внести небольшие изменения. Однако, фильм был подготовлен в Литве, поэтому внести в него корректировки будет сложно. В связи с этим руководство телеканала поручило сотрудникам только закрыть изображение сигарет и подготовить фильм к показу. После внесения корректировок фильм был включен в эфир», — сказано в заявлении телеканала.

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Международный телевизионный канал Азербайджана CBC отказался транслировать документальный фильм литовских кинематографистов «Endless Corridor» (Бесконечный коридор), посвященный геноциду в Ходжалы.

Фильм был снят несколько лет назад и получил признание на международной арене. Кроме того, фильм стал победителем 8 международных фестивалей и удостоен многочисленных наград, пишет агентство Туран.

Издание отмечает, что азербайджанские зрители долгое время не имели возможности увидеть эту ленту из-за того, что фильм выставлялся на кинофестивали, которые не принимают ленту, если она показана на телеканалах.

«С прошлого года фильм уже был продемонстрирован на презентациях в Баку и в эфире АЗТB. Он переведен на несколько языков и теперь, кроме азербайджанского, его можно увидеть на английском, русском, арабском и турецком языках. B мире его посмотрели уже сотни миллионов зрителей. B эти дни партнеры авторов фильма предложили телеканалу CBC русскую версию ленту, с учетом того, что этот канал вещает за рубеж и на русском языке.

Каково же было изумление авторов, когда они получили отказ. Глава департамента новостей этого канала провела «анализ» фильма, обнаружив в нем «недостатки»», — пишет Туран.

Агентство отмечает, что пару лет назад нынешний глава телеканала лично присутствовал на презентации фильма в Баку с участием Мехрибан и Лейлы Алиевых.

Тогда руководство страны дало высокую оценку этой работе, призвав организовать максимальную демонстрацию ленты по всему миру.

Minval.az