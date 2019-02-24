В Когалыме во время проверки паспорта у 55-летнего гражданина Азербайджана полицейские выяснили, что его документ, удостоверяющий личность, имеет признаки подделки. Было установлено, что паспорт с указанной серией и номером этому мужчине не выдавался.

«Он пояснил, что получил документ по месту прежнего жительства и о том, что необходимо пройти процедуру принятия гражданства Российской Федерации он якобы не знал», — сообщили «Вестнику Сургутского района» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сообщается, что это не единственный случай, когда местные жители использовали подложные документы. Так, ранее у гражданки Узбекистана был обнаружен патент на работу иностранного гражданина, который она купила у незнакомца в Сургуте.

По обоим фактам возбуждено производство по 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание – арест на срок до 6 месяцев.

Minval.az