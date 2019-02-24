В России в городе Тутаеве Ярославской области найдено тело молодого азербайджанца, Байрамова Рустама Абдулазал оглы, 1995 года рождения.
Как передает Report, информацию об этом распространила Азербайджанская община Ярославской области.
В России в городе Тутаеве Ярославской области найдено тело молодого азербайджанца, Байрамова Рустама Абдулазал оглы, 1995 года рождения.
Как передает Report, информацию об этом распространила Азербайджанская община Ярославской области.
Дата: 2019/02/24 19:47
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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