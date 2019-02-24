Золотой баритон России живет в 320-метровых апартаментах (назвать квартирой это жилье язык не поворачивается) на Пречистенской набережной.

Как пишет «Узнай все», это подарок Николаю Баскову на 35-летие от миллиардера Тельмана Исмаилова, большого поклонника его творчества. Стоимость квартир в этом доме начинается от $3 миллионов, квартира Баскова стоила около 10.

Обустройство жилья обошлось певцу, по разным оценкам, в районе 1 миллиона евро.

Обставить апартаменты в императорском стиле, напоминающем Францию времен Людовика XIV, помогал дизайнер Валентин Юдашкин.

В квартире выделено два помещения под гостиную, в одном из них стоит роскошный черный рояль. В остальном доминирующая гамма – бело-золотистая. Спальни у Баскова тоже две: синяя и, опять же, светло-золотистая.

Также в плане квартиры значится кухня, гардеробная, два санузла (один с джакузи) и кабинет.

Minval.az