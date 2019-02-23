«В прошлом году в Боснии мы провели презентацию книги «Неповзрослевшие дети» на боснийском языке. На этом мероприятии присутствовали женщины, которые рассказали правду о геноциде в Сребренице на весь мир. Тогда они сказали, что хотят посетить Азербайджан. Естественно, мы хорошо отнеслись к этой их инициативе. Приехавшие в Баку «Матери Сребренице» обещали, что окажут поддержку в донесении до всего мира реалий Ходжалинского геноцида как общей беды».

Об этом сообщил журналистам председатель Объединения парламентских журналистов Азербайджана Эльшад Эйвазлы во время посещения представителями Ассоциации «Матери Сребреницы» памятника Ходжалы, сообщает Report.

«У них есть и определенные проекты для донесения до мира проблем. Я верю, что будут проведены большие работы, реализованы мероприятия. То, что в 27-ю годовщину Ходжалинского геноцида они приехали, чтобы нас поддержать, это своего рода месседж миру. Ходжалинский геноцид – беда не только азербайджанцев, тюрков, но и всего мира. Я уверен, что в этом направлении будут выполнены важные работы», — отметил он.

Э.Эйвазлы подчеркнул, что в Азербайджане по аналогу «Матерей Сребреницы» может быть создана организация «Матери Ходжалы»: «Они предложили создать организацию, в которую вошли бы женщины из Ходжалы. Эта инициатива была обсуждена. Полагаю, в ближайшее время такая организация будет создана».

Minval.az