В Азербайджане сократился интерес к страхованию имущества от огня и других рисков.

В январе 2019 года сборы страховых компаний по указанному виду страхования составили 3 млн 170 тыс. манатов, что на 8,5% или 295,7 тыс. манатов меньше, чем в январе 2018 года.

В первый месяц этого года выплаты по виду страхования имущества от огня и других рисков составили 326,5 тыс. манатов. Это на 289,6 тыс. манатов в 8,8 раз больше показателя за январь предыдущего года, сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, .

Напомним, что в прошлом году сборы страховых компаний по страхованию имущества от огня и других рисков составили 59 млн 373,4 тыс. манатов, выплаты — 3 млн 074,3 тыс. манатов.

Minval.az